Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

Американка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи благодаря TikTok.

Как передает Day.Az, материал публикует New York Post (NYP).

28-летняя жительница Колумбуса Сара Смит рассказала, что купила дом за 400 тысяч долларов, радуясь выгодной цене. Однако вскоре девушка стала замечать, что плохо получается на селфи, которые делает дома. По словам героини материала, на ее глазах вдруг появилась сыпь, а лицо покрылось красными пятнами.

Тогда Смит обратилась за советом к пользователям TikTok, которые сразу порекомендовали ей проверить дом на наличие плесени. Автор ролика серьезно отнеслась к словам комментаторов, поскольку также обратила внимание, что ее собака постоянно нюхала определенные части дома. В итоге в стенах действительно обнаружили плесень, которая негативно сказывалась на ее здоровье.