Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

Житель Великобритании нашел старшего брата, которого мать отдала на усыновление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Марк Торп всю жизнь хранил в памяти образ таинственного младенца со старого снимка в спальне матери Дайан. Когда ему было пять, она рассказала, что мальчик на детском фото - его старший брат Кевин. Женщина даже сделала татуировку с изображением мальчика. Еще в детстве Торп узнал, что мать родила Кевина, когда ей было 19, и родители заставили отдать его в другую семью. По словам Торпа, Дайан никогда не забывала о старшем сыне и воспринимала произошедшее как личную трагедию.

В 2023 году Дайан не стало. Вскоре после этого британец в очередной раз наткнулся на фото брата. Случайно найденный снимок заставил его задуматься о том, чтобы найти Кевина. Он обратился в телепрограмму Long Lost Family с просьбой о помощи. Команде телешоу удалось найти 55-летнего Кевина в Глостершире, где он жил под именем Мартин, которое ему дали приемные родители. Мужчины познакомились, и Мартин был до слез тронут историей биологической матери.