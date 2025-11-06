Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

Блогерша Барбара Джанкавски из Бразилии, которая пережила 27 пластических операций ради сходства с куклой Барби, внезапно умерла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Star.

Сотрудники полиции посчитали уход инфлюэнсерши из жизни подозрительным, в связи с чем начали проводить расследование. На данный момент правоохранители ожидают результаты вскрытия. По данным издания, девушки не стало в доме, владельцем которого оказался 51-летний юрист.

При этом владелец жилища подчеркнул, что нанял Джанкавски для оказания интимных услуг. Затем они употребили запрещенные вещества, после чего девушка уснула, добавил он.

Прибывшие на место медики пытались привести блогершу в чувства, но попытки оказались безуспешны. Специалисты зафиксировали повреждения на спине Джанкавски, а также раны в области глаза. Доктора также предположили, что перед тем, как блогерша заснула, у нее был приступ кашля.

Известно, что на коррекцию внешности инфлюэнсерша потратила около 42 тысяч фунтов стерлингов.