Синем Кобал в Баку

Известная турецкая актриса Синем Кобал находится в Баку.

Как передает Day.Az, публикацией об этом поделилась турецкая журналистка Бирсен Алтунташ. 

Согласно информации, она приехала в Баку на премьеру фильма "Во всём виноват Меркурий".