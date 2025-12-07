https://news.day.az/popularblog/1800582.html Синем Кобал в Баку - ВИДЕО Известная турецкая актриса Синем Кобал находится в Баку. Как передает Day.Az, публикацией об этом поделилась турецкая журналистка Бирсен Алтунташ. Согласно информации, она приехала в Баку на премьеру фильма "Во всём виноват Меркурий".
Синем Кобал в Баку - ВИДЕО
Известная турецкая актриса Синем Кобал находится в Баку.
Как передает Day.Az, публикацией об этом поделилась турецкая журналистка Бирсен Алтунташ.
Согласно информации, она приехала в Баку на премьеру фильма "Во всём виноват Меркурий".
