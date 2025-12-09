https://news.day.az/popularblog/1800970.html Актриса Синем Кобал поделилась фото из Баку Известная турецкая актриса Синем Кобал находится в Баку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Синем поделилась в Инстаграм, сопроводив ее словами: "Çok yahşisan Bakü". Представляем вашему вниманию данные фото:
Актриса Синем Кобал поделилась фото из Баку
Известная турецкая актриса Синем Кобал находится в Баку.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Синем поделилась в Инстаграм, сопроводив ее словами: "Çok yahşisan Bakü".
Представляем вашему вниманию данные фото:
