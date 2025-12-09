Актриса Синем Кобал поделилась фото из Баку

Известная турецкая актриса Синем Кобал находится в Баку.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Синем поделилась в Инстаграм, сопроводив ее словами: "Çok yahşisan Bakü".

Представляем вашему вниманию данные фото: