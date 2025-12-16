Хаджар Хейдари поделилась стильной фотосессией на курорте

Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари поделилась с подписчиками новой фотосессией, снятой во время отдыха в Египте.

Как передает Day.Az, в своём Instagram она опубликовала серию снимков, сделанных на курорте Шарм-эль-Шейх.

На снимках Хаджар предстала в элегантном "total white" образе, подчёркивающем её летний стиль.

Часть кадров была снята на фоне вечернего моря, где образ смотрится особенно мягко и утончённо.