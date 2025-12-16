https://news.day.az/popularblog/1802648.html Хаджар Хейдари поделилась стильной фотосессией на курорте - ФОТО Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари поделилась с подписчиками новой фотосессией, снятой во время отдыха в Египте. Как передает Day.Az, в своём Instagram она опубликовала серию снимков, сделанных на курорте Шарм-эль-Шейх. На снимках Хаджар предстала в элегантном "total white" образе, подчёркивающем её летний стиль.
Хаджар Хейдари поделилась стильной фотосессией на курорте - ФОТО
Азербайджанская блогер Хаджар Хейдари поделилась с подписчиками новой фотосессией, снятой во время отдыха в Египте.
Как передает Day.Az, в своём Instagram она опубликовала серию снимков, сделанных на курорте Шарм-эль-Шейх.
На снимках Хаджар предстала в элегантном "total white" образе, подчёркивающем её летний стиль.
Часть кадров была снята на фоне вечернего моря, где образ смотрится особенно мягко и утончённо.
