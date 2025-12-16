https://news.day.az/popularblog/1802650.html Удивительные факты о «Жемчужине» от блогера Алибабы Мамедова - ВИДЕО Азербайджанский блогер Алибаба Мамедов поделился с подписчиками интересными подробностями о знаменитом бакинском ресторане "Жемчужина", расположенном на бульваре.
Как передает Day.Az, в своём Instagram он рассказал, с чего всё начиналось, как создавалось заведение и поделился другими любопытными фактами, которые ранее были неизвестны широкой аудитории.
