Азербайджанский блогер показал огромный выбор игрушечных авто в Шанхае

Азербайджанский блогер Фахри Асадов, известный своей страстью к автомобилям, поделился с подписчиками впечатляющим видео из Шанхая.

Он заглянул в магазин под названием "Epin Minicars", специализирующийся на игрушечных автомобилях, и был поражён масштабом ассортимента.

Видеозапись показывает, что в магазине можно найти машинки на любой вкус. Блогер с энтузиазмом демонстрирует разнообразие выбора и делится эмоциями от увиденного, вызывая живой отклик у автолюбителей и коллекционеров.