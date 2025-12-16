https://news.day.az/popularblog/1802658.html Азербайджанский блогер показал огромный выбор игрушечных авто в Шанхае - ВИДЕО Азербайджанский блогер Фахри Асадов, известный своей страстью к автомобилям, поделился с подписчиками впечатляющим видео из Шанхая. Он заглянул в магазин под названием "Epin Minicars", специализирующийся на игрушечных автомобилях, и был поражён масштабом ассортимента.
Азербайджанский блогер Фахри Асадов, известный своей страстью к автомобилям, поделился с подписчиками впечатляющим видео из Шанхая.
Он заглянул в магазин под названием "Epin Minicars", специализирующийся на игрушечных автомобилях, и был поражён масштабом ассортимента.
Видеозапись показывает, что в магазине можно найти машинки на любой вкус. Блогер с энтузиазмом демонстрирует разнообразие выбора и делится эмоциями от увиденного, вызывая живой отклик у автолюбителей и коллекционеров.
