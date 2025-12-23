https://news.day.az/popularblog/1804475.html Нигяр Альфонсо показала как семья готовится к Рождеству - ВИДЕО Супруга азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса Нигяр показала как их семья наряжает елку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Нигяр поделилась на своей странице в Инстаграм. "В прошлом году ёлка была сюрпризом для малышей. А в этом - мы наряжали её все вместе.
Супруга азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса Нигяр показала как их семья наряжает елку.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Нигяр поделилась на своей странице в Инстаграм.
"В прошлом году ёлка была сюрпризом для малышей. А в этом - мы наряжали её все вместе. Смех, восторг и настоящее семейное счастье", - отметила Нигяр в публикации.
