Нигяр Альфонсо показала как семья готовится к Рождеству

Супруга азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса Нигяр показала как их семья наряжает елку.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Нигяр поделилась на своей странице в Инстаграм.

"В прошлом году ёлка была сюрпризом для малышей. А в этом - мы наряжали её все вместе. Смех, восторг и настоящее семейное счастье", - отметила Нигяр в публикации.