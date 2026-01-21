Трэвел-блогер Наджиба на Мальдивах

Азербайджанская тревел-блогер Наджиба поделилась с подписчиками серией атмосферных снимков с отдыха на Мальдивах.

Как передает Day.Az, в своем Instagram она опубликовала фотографии, на которых позирует на фоне белоснежных пляжей, бирюзового океана и тропических пейзажей.

На кадрах блогер демонстрирует летние образы и наслаждается курортной атмосферой, передавая настроение безмятежного отдыха.