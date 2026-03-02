https://news.day.az/popularblog/1819021.html День еды в Баку - ВИДЕО Российский блогер Мика Винокуров, более известный как mikavinocooks, познал гастрономию Баку во время посещения столицы Азербайджана. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм. "Еда, люди, тепло, ритм города - #Baku- One Love", - написал он к публикации.
