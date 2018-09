Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Москве

Один из основателей и бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс 31 августа сыграл в Москве завершающий концерт европейской части своего турне Us + Them, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это последнее шоу в Европе, - объявил Уотерс. - Нам предстоит еще несколько выступлений в Южной Америке, но это последнее в Европе. Оно могло бы стать самым последним в Европе, я не знаю. Но вы все сегодня были потрясающими! Прекрасная аудитория".

Зрителей встречал видеоряд из клипа на песню The Last Refugee из недавнего сольного альбома под названием Is This The Life We Really Want?

Музыкант сыграл песни Speak To Me, Time, Wish You Were Here, Us And Them и другие. Все композиции концерта сопровождал видеоряд.

Под Another Brick in the Wall развернулся целый перформанс. На сцене, маршируя, появились около двух десятков детей в тюремной одежде и масках. Под музыку они сначала избавились от масок, а затем и от оранжевых комбинезонов, под которыми оказались майки с надписью Resist ("Борись").

За небольшой антракт на экране успели показать манифест музыканта, неравнодушного к политике и социальным проблемам. Здесь он призывал бороться с извлечением прибыли из войн, антисемитизмом, неофашизмом, слиянием церкви и государства, альянсами с тиранами, "бряцанием сабель над Ираном, русскими и вообще всеми, кто не нападает", торговлей людьми, загрязнением окружающей среды. Уотерс высказал нелицеприятное мнение о ряде мировых лидеров, главе ЦРУ Джине Хаспеле, постпреде США при ООН Никки Хейли, о ситуации в Израиле, а также призвал бороться за свободу Джулиана Ассанжа.

"Куда бы я ни приехал, я всегда говорю одну вещь: каждый из нас задается вопросом, действительно ли мы верим во Всеобщую декларацию прав человека, принятую ООН в 1948 году? Этот документ декларирует, что все мы - братья и сестры; что все религиозные убеждения и национальности заслуживают одинакового уважения", - отметил Уотерс.

Под песню Pigs ("Свиньи") по залу полетела гигантская надувная розовая свинья с надписью "Оставайся человеком". Этот образ регулярно использовался группой Pink Floyd и отдельно Уотерсом на шоу с 1977 года. Он отсылает к английскому выражению "когда свиньи полетят", что означает нечто невозможное.

В Олимпийском появился и шар-луна - под песню Dark Side Of The Moon, а затем и гигантская призма, преломляющая белый свет на радугу с обложки одноименного альбома.

"По факту есть только одна дорога, и она заканчивается тем, что мы все умрем. У нас есть лишь один шанс ее пройти и в пути делать правильные вещи. Я готов к риску быть раскритикованным некоторыми, но я любим вами, и ваша любовь для меня важна", - признался Уотерс в заключении шоу.

