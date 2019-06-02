https://news.day.az/showbiz/1125532.html Знаменитый актёр рассказал, что умирает от рака
Знаменитый актёр рассказал, что умирает от рака
Британский актер Майкл Слеггс заявил, что он умирает от рака.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.
По словам 33-летнего актера, ему осталось недолго жить, так как его здоровье с каждым днем стремительно ухудшается.
Как пишет издание, актер планирует провести свои последние дни дома вместе со своей семьей.
Отмечается, что у известного британского актера проблемы со здоровьем появились в 2018 году. У него выявили рак и сердечную недостаточность.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре