Британский актер Майкл Слеггс заявил, что он умирает от рака.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

По словам 33-летнего актера, ему осталось недолго жить, так как его здоровье с каждым днем стремительно ухудшается.

Как пишет издание, актер планирует провести свои последние дни дома вместе со своей семьей.

Отмечается, что у известного британского актера проблемы со здоровьем появились в 2018 году. У него выявили рак и сердечную недостаточность.