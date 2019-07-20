Словацкий актер Владимир Фурдик, который сыграл в сериале "Игра престолов" Короля Ночи, попытался объяснить поклонникам, как Арье Старк удалось убить его персонажа.

"Девочка не зря тренировалась", - написал Фурдик в твиттере под гиф-видео.

Так актер намекнул поклонникам сериала, что у Арьи Старк (Мэйси Уильямс) было много времени, чтобы отработать различные боевые приемы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Однако некоторых пользователей объяснение Фурдика не убедило.

"Да, но в первом кадре она выпрыгивает из здания, а когда убивала тебя, то летала. <...> И как ей вообще удалось пройти мимо Белых Ходоков?" - написал один из подписчиков.

В третьей серии финального сезона, когда мертвые персонажи почти победили живых, Арья Старк появилась из ниоткуда и воткнула кинжал в Короля Ночи. Предводитель мертвецов тут же исчез.

Его смерть была одной из многих претензий, которые фанаты предъявляли шоураннерам "Игры престолов".

Несмотря на все это, сага получила рекордные 32 номинации "Эмми" в этом году.

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