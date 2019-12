Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Сообщается, что у певца случился приступ в международном аэропорту Чикаго, куда он прилетел в воскресенье утром из Калифорнии. Когда на место происшествия прибыли врачи, он все еще был в сознании, изо рта у него шла кровь. Рэпера немедленно доставили в больницу, где он скончался. Причина смерти на настоящий момент неизвестна.

Рэпер Juice WRLD наиболее известен своими синглами All Girls Are the Same и Lucid Dreams. В мае этого года он был признан "лучшим новым артистом" на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, которую ежегодно проводит музыкальный журнал Billboard.