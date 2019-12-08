Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Сообщается, что у певца случился приступ в международном аэропорту Чикаго, куда он прилетел в воскресенье утром из Калифорнии. Когда на место происшествия прибыли врачи, он все еще был в сознании, изо рта у него шла кровь. Рэпера немедленно доставили в больницу, где он скончался. Причина смерти на настоящий момент неизвестна.

Рэпер Juice WRLD наиболее известен своими синглами All Girls Are the Same и Lucid Dreams. В мае этого года он был признан "лучшим новым артистом" на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, которую ежегодно проводит музыкальный журнал Billboard.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Pul Lazımdır?