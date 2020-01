Уитни Хьюстон и Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла

Американскую певицу Уитни Хьюстон и британскую рок-группу Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, сообщается в официальном твиттере организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с Хьюстон и Depeche Mode в зал славы попадут группы Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex и рэпер The Notorious B.I.G.

Торжественная церемония состоится 25 мая.

Такой чести могут быть удостоены только те музыканты или группы, у которых первая пластинка вышла 25 лет назад. Список кандидатов готовит отборочный комитет, состоящий из историков музыки, после этого около тысячи экспертов путем голосования выбирает от пяти до девяти достойных музыкантов или групп.