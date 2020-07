Умер кантри-музыкант Чарли Дэниелс

Американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс скончался в возрасте 83 лет. Причиной смерти известного музыканта стал геморрагический инсульт. Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Чарли Дэниелс родился в 1936 году в штате Северная Каролина. За время своей музыкальной карьеры он участвовал в записях альбомов таких исполнителей как Боб Дилан и Леонард Коэн.

Самой известной его композицией является песня "The Devil Went Down to Georgia", Музыкант выпустил ее в 1979 году. В 2016 году Дэниелс был посвящен в "Зал славы кантри".