Известный американский музыкант умер после заражения коронавирусом - ВИДЕО
Чикагский хаус-музыкант Пол Джонсон, автор мирового хита Get Get Down, умер в возрасте 50 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mirror.
Причина смерти не раскрывается. В конце июля артист был госпитализирован с коронавирусом. Его положили в реанимацию.
Джонсон занимался музыкой с 1990-х и выпустил более сотни альбомов, мини-альбомов и синглов. Самым известным его хитом стал трек Get Get Down, выпущенный в 1999-м. Композиция заняла лидирующие позиции в чартах танцевальной музыки в США, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Франции, Греции и Бельгии.
В 1987-м Джонсон пострадал в перестрелке, в результате которой был парализован ниже пояса. В 2003-м ему ампутировали левую ногу, в 2010-м - правую.
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