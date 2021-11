Сериал "Игра в кальмара" получил голливудскую награду за лучший саундтрек

Музыкальное сопровождение к южнокорейскому сериалу "Игра в Кальмара" (2021) одержало в среду победу в номинации "Лучший саундтрек к телешоу или мини-сериалу" американской премии Hollywood Music in Media (HMMA). Трансляция премии велась на сайте премии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За награду с сериалом стримингового сервиса Netflix также боролись комедийный "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - н. в.), а также созданные по мотивам киновселенной Marvel ("Марвел"), "Локи" (LOKI, 2021), и Ванда/Вижн (WandaVision, 2021).

В своей речи композитор Чун Че Иль поблагодарил всех своих коллег и тех, кто вдохновлял и помогал ему в работе над саундтреком, в частности, музыкальный коллектив из Будапешта под руководством Норберта Элека, который исполнил классические и джазовые партии. "Надеюсь увидеться с вами вновь, но уже с лучшими музыкальными партиями", - сказал Чун Че Иль на прощание организаторам.

Сразу две награды в основных номинациях забрал немецкий композитор Ханс Циммер - он удостоился премии в номинации "Лучший саундтрек к фильму" за работу над музыкальным сопровождением фильма об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die, 2021), а также стал лучшим в категории "Лучший саундтрек к фильму в жанре фантастики" за музыку к киноленте режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune: Part One, 2021).

Из-за ограничений в свете пандемии коронавируса 12-я по счету премия второй раз подряд прошла в виртуальном формате. Ранее награждение традиционно проходило в ночном клубе "Авалон" в Голливуде.

Премия Hollywood Music in Media вручается ежегодно с 2008 года в двух направлениях - Music Genre (по жанрам) и Music in Visual Media (за музыкальную составляющую произведений визуального искусства: фильмов, телевизионных программ, видеоигр, рекламы, документального кино). Список номинантов составляется консультативной комиссией и комитетом по отбору, в которые входят журналисты, музыкальные продюсеры и композиторы. Победитель определяется членами общества композиторов и авторов песен, Американской телевизионной академии, Национальной академии искусства и науки звукозаписи, музыкальной секции Академии кинематографических искусств и наук, представителями организаций по защите авторских прав, а также избранными музыкальными журналистами и менеджерами.