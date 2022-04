Памела Андерсон впервые выступила на Бродвее

Памела Андерсон дерютировала на Бродвее в мюзикле "Чикаго". Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса вышла на сцену театра "Амбассадор" в Нью-Йорке в роле лисы Рокси Харт. По сюжету это неверная жена, которая в 20-х годах прошлого века убила своего любовника и стала любимицей таблоидов, когда доказывала свою невиновность. Андерсон появилась на публике в атласном боди и колготках в сетку, а также исполнила три сольных композиции - Funny Honey, Roxie и Me and My Baby.

На выступлении 54-летней актрисы присутствовали ее сыновья Дилан Джаггер Ли и Брэндон Томас Ли. По словам присутствующих, зрители были в восторге от игры Памелы Андерсон на сцене.

Постановки с участием звезды будут идти восемь недель. Самому мюзиклу "Чикаго" в этом году исполняется 25 лет.