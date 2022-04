Евровидение-2022: Надир Рустамли начал репетиции в Дании

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли находится в Дании, где приступил к репетициям конкурсного номера. Об этом, как сообщает Day.Az, исполнитель написал на своей странице в социальной сети.

Надир Рустамли встретился с датским режиссером Мэдсом Энггаардом, который работает над сценической постановкой номера.

"Мы на репетициях с прекрасным человеком и замечательным режиссером. Только представьте, это мое первое "Евровидение", а для Мэдса - 18-е", - написал Надир Рустамли.

Мэдс Энггаард известен как талантливый, креативный специалист, отличающийся новым видением и идеями. С 2004 года сотрудничает с делегациями стран, принимающими участие в конкурсе. В 2004, 2010, 2018, 2019 годах занимался подготовкой номеров представителей Дании на "Евровидении".

Отметим, что Надир Рустамли третий по счету представитель Азербайджана на конкурсе, с которым Мэдс Энггаард сотрудничает. Ранее он готовил сценические номера для Чингиза Мустафаева и Самиры Эфенди.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоган - The Sound of Beauty (Звук красоты), логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн). Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов. Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса под номером 4 с композицией Fade To Black.