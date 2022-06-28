Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище. Накануне тело 48-летнего певца было кремировано, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее директор артиста Андрей Кудряшов рассказал "Известиям", что основная часть праха экс-солиста "Ласкового мая" будет похоронена в России. Другая часть, по желанию самого певца, будет развеяна на озере в Германии, где он любил рыбачить.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня в результате острой сердечной недостаточности. Артист находился в подмосковном Домодедове, где он отдыхал вместе со своим директором. Неожиданно Шатунову стало плохо. Друзья повезли его в ближайшую больницу. Состояние артиста ухудшилось. По пути в Домодедовскую больницу у него остановилось сердце. Врачи пытались реанимировать его, но не смогли.

Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".