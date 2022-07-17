Бакинская «Станция “Любовь”» для Zivert

В рамках Sea Breeze Summer LIVE на берегу Каспийского моря прошло яркое и красочное шоу самой популярной певицы Zivert, представившей бакинским меломанам новую музыкальную программу "Станция "Любовь"". Забегая вперёд, надо сказать, что певица выложилась на все сто, и благодарная публика ещё долго не хотела расставаться с кумиром современных меломанов, получивших незабываемые впечатления от концерта, который смело можно назвать феерией света и звука вкупе с незабываемой харизматичностью Zivert, которая в завершении концерта отразилась в традиционном салюте, рванувшемся ввысь словно самая высокая нота...

- Спасибо каждому, кто пришёл сегодня сюда. Спасибо, что вас так много. Спасибо, что вы нас ждали. Спасибо, что сегодня этот прекрасный жаркий южный вечер в Баку вы решили провести в нашей компании.

С такими словами Zivert обратилась к публике, которая, не смотря на некоторую заминку с началом, стоически выдержала ожидание любимой певицы. И та с лихвой вознаградила их преданность, подарив незабываемый драйв своими мощными хитами - "Рокки", "Три дня любви", "Зелёные волны", "Credo", "Ещё хочу", "Bestseller", "Cry"... И каждая композиция подхватывалась залом и рвалась в вечернее небо, заряжая энергией всё пространство.

Ведь как обещала исполнительница, этот вечер стал временем музыки и жарких танцев. Обменом теплой человеческой энергии и улыбками. А её комнада-банда, как она сама любит характеризовать людей, стоящими с ней на одной сцене, единым "организмом вырабатывала" светлую добрую музыку, пропитанную атмосферой конца 80-х и начала 90-х годов, переродившуюся в современном звучании.

Что скрывается за Zivert?..

Это непревзойдённый стиль и ломаные танцы, драйв и космическая энергия, резкий и дерзкий вокал, узнаваемый с первых фраз...

Всё это она - молодая яркая артистка российского шоу-бизнеса Юлия Zivert, появившаяся весной 2017-го на радарах любителей поп-музыки, когда на своём YouTube-канале певица выложила композицию "Чак", пропитанную иронией, словно изначально заявляя свой творческий образ. Правда, предпосылки для восхождения на музыкальный Олимп проявились летом 2016 с участия Юлии в конкурсе талантов, после чего девушка решила профессионально заняться вокалом, а выход дебютного клипа подарил исполнительнице головокружительный успех. Представленный в июне 2017-го видеоролик "Чак" быстро набрал миллион просмотров, что вполне объяснимо. Ведь применённые для съёмок дрон и action camera создали яркую и атмосферную картинку.

Появившаяся следом, за дебютной песней на YouTube-канале Zivert следующая композиция "Анестезия" представила, как певица сменила образ "соседской девочки-сорванца" на образ космической девушки, в которой узнаваем один из персонажей комиксов "Люди Х" - Шторм.

Впрочем, Zivert удаётся гармонично сочетать множество ипостасей. Ей присуща сдержанность и романтичность, решительность и нежность, экстравагантность и чувственность, внутренняя сила и гордость. Ей удалость поймать баланс, когда эпатажность "работает на образ", добавляя тому большую акцентность в органичном сочетании с современными битами и незаурядными текстами с неповторимым голосом, дарящим эмоции. Её лирика наполнена надеждой на лучшее будущее, а слова способны затрагивать чувственные уголки человеческой души. Как призналась однажды певица: "...любое творчество несет отпечаток твоей личности, тебя, твоей жизни...". В том числе и то чувство, самое важное на свете, о котором у собравшихся в зале, спрашивала исполнительница. И публика была солидарна с ней в ответе...

- Любовь... Безусловно это любовь! И я хочу просто напомнить всем нам, людям, живущим здесь на планете Земля, что любовь - это такая штука, которую не нужно где-то искать, откуда-то ждать. Любовью, самое главное, нужно просто быть! Друзья, пожалуйста, будьте любовью и помогайте, создавайте, созидайте, вдохновляйте, не ожидая ничего взамен.

Своё музыкальное творчество Zivert успешно продемонстрировала в разных амплуа. Исполнительнице подвластны томные и драматические композиции для радио, треки с отсылками к ретро, ставшие уже традиционными для форматной музыки новой школы хаус-поп-бэнгеры. И каждая песня - это суперхит!

Первый мини-альбом молодой исполнительницы "Сияй", пронизанный атмосферой "времени перемен" в своём лаконичном названии наполнен простым и вечным смыслом. Как признавалась тогда Юлия: "Винтаж - это любовь всей моей жизни. Для меня конец 80-х - начало 90-х - это самое стильное время и в музыке, и в моде... И я счастлива, что наконец-то пришла в состояние осознания себя, как личности, и к той стилистике в музыке, к которой всегда относилась с особой страстью". Сочные современные биты, использованные в "Сияй", жизнеутверждающи, а потому сразу же приковали к Zivert лестное внимание слушателей и принесли безоговорочную популярность певице, выведя её в сверхновые звёзды российского лейбла "Первое музыкальное издательство", в которое она входит с 2017 года.

Сингл "Life", вышедший в 2019-м, получил ротацию на ведущих радиостанциях, заняв первое место в iTunes, Apple Music, "Яндекс.Музыка", "Deezer" и "ВКонтакте". На протяжении полугода трек занимал первую строчку российского топ-Shazam и 30 место мирового Shazam-чарта. Так Zivert безапелляционно укрепила свои позиции в лидерах чартов. Кантиленность перехода текста с русского на английский языки и обратно, пластично вписалась в видео-музыкальный ряд. Сама артистка обозначила "Life" как "моё состояние... состояние вдумчивых размышлений в одиночку..." и переданное через музыку оно с первого дня нашло отклик у поклонников. Бакинская же публика встречала эту композицию с огромным воодушевлением и пела её вместе с Zivert. Композиция стала своеобразным лозунгом "Life в кайф", разрушив постулат, что "каждому по факту рядом нужен человек".

Однако, индивидуальность, которая важна для каждого человека, никогда не станет препятствием для настоящей дружбы. Репертуар Zivert состоит из композиций, написанных авторами и аранжировщиками, с которыми исполнительницу связывает многолетнее сотрудничество, и что присуще всей команде, работающей с певицей.

- Кто сегодня пришёл с друзьями? - поинтересовалась исполнительница со сцены. - Здесь сейчас в эту минуту приобнимите своих друзей без всякого повода. Возьмитесь за руки. В мире так не хватает ласки и нежности. Это нужно делать как можно чаще. И в этом состоянии любви и ласки "покачаем" вместе.

И зал "качал"! Постепенно поднимаясь со своих мест. С удовольствием отзываясь на призывы подпевать. И не только... Обращаясь к залу, Zivert отметив, что на протяжении концерта обеим сторонам удалось порадоваться, попеть, поснимать, подраматизировать, погрустить и прочая, но не сделали самый важный совместный ритуал, который обязательно должен произойти на её выступлении.

- Друзья, я искренне считаю, что каждый человек, ровно три маленькие минуты в каждом дне должен потратить на то, чтобы выбросить всё напрочь из головы, и как будто его никто не видит и не слышит, "жёстко" потанцевать. Так что давайте сегодня зажжём по-настоящему. Чтобы на этом участке земли прочувствовать абсолютно взрывную энергию.

После подобного призыва под новую композицию "Wake up" танцевал уже весь Sea Breeze от фан-зоны до VIP-площадки, где, как и в секторах между ними, практически не было свободных мест.

Сегодня Zivert - одна из самых востребованных артисток российского шоу бизнеса, обладательница "Золотого граммофона" за песню "Credo", наград "Артист года" и "Песня года" по версии ЖАРА Music Awards 2021, а также "Лучшая артистка" и "Лучшая коллаборация" премии New Radio Awards 2021 за совместный трек с Бастой "Неболей". В 2021-м году Zivert стала одной из самых номинируемых (6 номинаций!) артисток на премии Муз-ТВ. В её "арсенале" "Прорыв года" по версии международной музыкальной премии BraVo, "Glam_promusic" журнала Glamour, "Мощный старт" по версии RU TV, Выбор Cosmopolitan и не только...

Её клипы и записи на официальном YouTube-канале Zivert собирают миллионы просмотров. Можно сказать, что творчество артистки не знает длинных пауз. Новые треки не заставляют себя ждать. С 2019 года Zivert покоряет новые концертные площадки, завоёвывая любовь тысяч поклонников. В 2020 году стала ведущей чарта "Яндекс.Музыка" на телеканале МУЗ-ТВ. У неё множество проектов, музыки, клипов, съёмок... Zivert развивает свой лейбл "Семья". И такая трудоспособность не может не восхищать...

Смелой и яркой Zivert присуща смелость к экспериментам, в поисках новых стилей. Так альбом "Vinyl#2" стал завершающей главой винтажного звука. Как призналась певица: "Хочется пробовать разное, но в любом случае останется некоторый узнаваемый подчерк Zivert. Я не говорю, что это завершение, и завтра я уйду в рок. Но сейчас, знаете ли, всё может быть". Zivert готовится к покорению европейских горизонтов, ведь у нее приготовлено уже немало новых песен на английском языке.

Zivert удивляет неожиданными коллаборациями, записав совместные работы с Филлипом Кирокоровым, Димой Биланом, рэпером Мотом, казахским исполнителем Мади Токтаровым, NILETTO, Бастой, рок-группой "Три дня дождя". Клип с Максом Барских "Bestseller" за два месяца 2020 года набрал 23 миллиона просмотров.

Со сцены Sea Breeze Summer LIVE звучали "Паруса", "Это была любовь", "Неболей" и это был интересный expiries для тех, у кого эти композиции на слуху как дуэтные. Здесь же они предстали в сольном варианте, обретя немного иное звучание и посыл.

Юлия - редкая из звёзд, кто охотно общается с поклонниками в социальных сетях: желающие уточнить что-то или посоветоваться - привыкли, что исполнительница переписывается со своими слушателями. Она с удовольствием общается с публикой на концертах. И сольный концерт Summer LIVE Sea Breeze вновь подтвердил, что Zivert любима за умение оставаться открытой не смотря на прочный звёздный статус.

- Я хочу сказать всем ещё раз большое спасибо. Потому что люди, которые приходят на мои концерты, публика, вы все для меня нечто очень родное. И могу говорить с вами, как с абсолютно близкими людьми... Последние несколько дней - это был полный трэш... как мы добирались сегодня сюда, с какими-то бесконечными трудностями. За это время я спала где-то всего полтора часа. Но! Когда выходишь к вам и видишь ваши глаза, ваши отклики, чувствуешь вашу энергию, как вы ждёте, стоя нервничая за сценой, и слыша вас, это возвышает до небес в любом состоянии. И насколько бы я не была уставшая или что угодно, хочу сказать вам большое спасибо.

Можно сказать, что своим примером Zivert доказала, что реализовывать мечты никогда не поздно. Ведь поначалу не смотря на интерес к пению и танцам, Юля хотела стать дизайнером, но из-за финансовых трудностей учёбу пришлось оставить. Некоторое время она пробовала себя в роли флориста, но быстро поняла, что это не её стезя. И она решила освоить профессию бортпроводницы. Так, в её жизнь вошло небо, но при этом, было чёткое понимание, что эта работа - временная. Достигнуть высот можно не только летая на самолётах. И спустя время, Юля с подругой вновь обратилась к дизайну и пошиву одежды. Дело пошло неплохо, но в тот момент, когда надо было вроде бы расширяться, будущая звезда вдруг почувствовала, что снова занимается чем-то не тем. Она вспомнила, что вообще-то хотела быть певицей̆, решила оставить дизайнерские амбиции и всё-таки попробовать себя в музыке.

И вот уже пять лет голос этой девушки с яркой внешностью, слышен из каждого автомобиля, бара и радиостанции. Эффектные смены ритма, напряжения, порой необычный выговор строчек, привносящий в треки ещё больше шарма и очарования. Своим успехом, Юлия считает, что обязана живой музыке, наполненной энергетикой - стилю, что останется на века: "Мне вообще важнее музыка, чем слова. Иногда даже не понимая слова, ты постоянно напеваешь песню. Музыка - это же про чувства, её необязательно понимать, её надо чувствовать"...