Рукописный текст Дэвида Боуи на песню «Starman» продали за £200 тыс.

Рукописный текст песни культового музыканта Дэвида Боуи "Starman" был продан на аукционе, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победителем торгов стала директор австралийского Музея старого и нового искусства Оливье Варенн. Рукопись, которая первоначально оценивалась в £40 тыс., продана за £203,5 тыс. Известно, что в тексте присутствуют правки и дополнения культового певца.

"Мы увлеклись и заплатили слишком много. Он [текст] появится в расширенной библиотеке, которую мы сейчас создаем", - заявил владелец музея Дэвид Уолш.

Песня "Starman" выпущена в апреле 1972 года. Она вошла в пятый студийный и первый концептуальный альбом Боуи "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".