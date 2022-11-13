Скончался основатель группы The Clash

Британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. (PiL) Кит Левен скончался на 66-м году жизни, сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline.

По словам друга музыканта, писателя Адама Хаммонда, Левен умер в своем доме в Норфолке 11 ноября от рака печени.

Он подчеркнул, что Левен был "одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен".

"Он стремился создать новую парадигму в музыке. Его игра на гитаре в течение девяти минут Theme, первого трека на первом альбоме Public Image Ltd., определила, какой должна быть альтернативная музыка", - сказал Хаммонд.