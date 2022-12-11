Появилось первое фото Хоакина Феникса со съемок нового «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал первое фото со съемок второй части фильма "Джокер: Folie à deux", как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Variety.

"День первый. Наш мальчик", - написал Филлипс.

На фото герой Хоакина Феникса изображен в стенах психиатрической лечебницы Аркхэм, его бреет санитар.

Детали сюжета сиквела "Джокера" держатся в тайне, однако известно, что это будет рассказ о клоуне-убийце Феникса после того, как его поместили в лечебницу.

Вторая часть "Джокера" выйдет в октябре 2024-го. Фильм будет снят в жанре мюзикла. Известно, что роль подруги суперзлодея, Харли Квин, сыграет Леди Гага.

По словам кинокритика Джордана Руми, новый "Джокер" обещает быть "в 50 раз более жестоким, чем любой другой фильм по популярным комиксам".