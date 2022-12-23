Галь Гадот вернется в «Форсаж 10»

Издание The Direct сообщает, что актриса Галь Гадот вернется к своей роли Жизели в предстоящем "Форсаже 10", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера следующей части фильма состоится в мае 2023 года. В проект вернется большая часть основного актерского состава франшизы, а также появится новый злодей, которого сыграет коллега Гадот по проектам DC Джейсон Момоа.

В мае сообщалось, что французский режиссер Луи Летерье ("Невероятный Халк", первые два фильма "Перевозчик") заменит Джастина Лина, покинувшего "Форсаж 10".