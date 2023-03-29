Джереми Реннер впервые выйдет в свет после аварии

Актер Джереми Реннер планирует появиться на публике впервые с момента аварии со снегоуборочной машиной. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер появится 11 апреля на премьере своего шоу "Rennervations". В рамках премьеры Реннер посетит свой родной город Рино, а позже приедет в Чикаго и города Мексики и Индии.

В четырехсерийной программе "Rennervations" актер вместе со строителями и звездными гостями Энтони Маки, Ванессой Хадженс, Анилом Капуром и Себастьяном Ятра, Реннер определит списанные транспортные средства, которые можно восстановить. Участники шоу переделают грузовики и автобусы для дальнейшего использования.

В январе Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.