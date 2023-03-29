Брэд Питт продал семейный особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт продал дом, в котором он жил с Анджелиной Джоли и их детьми. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о поместье в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе, которое Питт приобрел в 1994 году у актрисы Кассандры Петерсон, известной по роли Эльвиры - повелительницы тьмы. Со временем актер расширил территорию, добавил новые постройки и переехал в дом вместе с Анджелиной Джоли и шестью детьми. Изначально Брэд Питт планировал продать дом за $45 млн, но в итоге снизил цену, получив от сделки $39 млн.

По данным издания, в ближайшее время Брэд Питт планирует переехать в недавно приобретенный дом в курортном городке Кармель в штате Северная Калифорния.

В конце прошлого года в сети появились слухи о том, что у Брэда Питта роман с Инес де Рамон. Новая возлюбленная Питта - диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку в актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли. В середине февраля стало известно, что отношения Брэда Питта и Инес де Рамон настолько серьезны, что он уже познакомил девушку с "большинством своих детей".