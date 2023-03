Эд Ширан рассказал об отказе Jay-Z в записи совместной песни

Певец Эд Ширан в интервью Rolling Stone сообщил, что предлагал рэперу Jay-Z принять участие в записи трека "Shape of You", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ширан утверждает, что был "на связи" с командой музыканта по поводу сотрудничества, но Jay-Z отклонил предложение о записи совместного трека. "Я отправил ему песню, и он сказал: "Я не думаю, что песня нуждается в рэп-куплете". Вероятно, он был прав. У него очень, очень хороший слух. Обычно он все делает правильно. Это был очень уважительный отказ", - вспоминает Ширан.

В мае этого года Эд Ширан выпустит новый студийный альбом "-". Сборник появится 5 мая на лейбле Asylum/Atlantic. Также документальный мини-сериал "Все это в сумме" ("The Sum of It All"), посвященный музыканту, выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 3 мая. Четырехсерийный проект расскажет о пути Ширана от заикающегося ребенка до суперзвезды, собирающей стадионы.