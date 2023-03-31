Умер основатель группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис

Один из основателей музыкального коллектива LFO Брайан "Бризз" Гиллис скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает ET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Каждая история состоит из глав. Некоторые развиваются естественным путем. Некоторые из них вы должны вырезать в своем уме. Первые две главы истории LFO вчера потеряли главного героя", - сообщил вокалист группы Брэд Фишетти. Музыкант отметил, что у него "нет подробностей" о причине смерти Гиллиса, а также отметил, что история LFO стала "трагичной" после смерти нескольких ее музыкантов.

Коллектив LFO - сокращение от Lyte Funkie Ones, был образован Гиллисом, Фишетти и покойным Ричем Кронином в 1995 году в Массачусетсе. На сегодняшний день группа продала более 4 млн пластинок и известна хитами "Summer Girls" и "Girl On TV". Гиллис покинул группу в 1999 году, чтобы начать сольную карьеру.

Позже в состав LFO вошел Девин Лима. Кронин умер в возрасте 36 лет в 2010 году после борьбы с лейкемией, а восемь лет спустя Лима скончался в 41 год после борьбы с раком надпочечников.