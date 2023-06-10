Слухи о романе Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо вспыхнули с новой силой

Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо второй раз за эту неделю были замечены за ужином с родителями актера в одном из ресторанов Лондона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии.

28-летняя Джиджи Хадид и 49-летний Леонардо Ди Каприо провели вечер в компании семьи актера - его отца Джорджа и мачехи Пегги Фаррар - в ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне. По данным журналистов, модель приехала в заведение первой, а актер и его родители зашли внутрь спустя пару минут через черный вход.

В минувший вторник, 7 июня, таблоид TMZ опубликовал совместные фотографии Хадид и Ди Каприо, сделанные во время званного ужина в китайском ресторане China Tang, который был организован редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом. Вместе с парой на ужине присутствовали родители Ди Каприо, из-за чего журналисты предположили, что актер наконец решил представить модель своей семье.

Впервые слухи о романе Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо появились в сентябре 2022 года. Сперва сообщалось, что Ди Каприо флиртует с Хадид, а та, в свою очередь, держит его во "френдзоне", однако после папарацци неоднократно снимали пару вместе на вечеринках и в ресторанах.

Ранее мы писали о том, что Леонардо Ди Каприо провел время в компании с моделью на яхте.