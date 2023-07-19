53-летнюю Дженнифер Лопес раскритиковали за «парик и 60 морщин»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в спортивном наряде, без макияжа и укладки. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки папарацци, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летнюю звезду засняли в момент, когда она выходила из спортивного зала. Она была одета в мятый белый лонгслив и легинсы. Образ дополнили кроссовки, массивные солнцезащитные очки и объемная сумка. Волосы Дженнифер Лопес завязала в высокий пучок и отказалась от макияжа.

Поклонники не оценили образ актрисы и раскритиковали в комментариях к статье. "Боже, у нее на лбу 60 морщин? Мне потребовалось время, чтобы их сосчитать", "У нее на лбу морщин больше, чем полосок на теле у зебры", "Некрасивые ноги", "Ужасный парик", "Это что, тряпка на голове?", "Дженнифер, пора сменить стилиста и косметолога", - написали пользователи соцсетей.