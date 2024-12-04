Анджелина Джоли появилась на публике с новой татуировкой

Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

49-летняя Анджелина Джоли стала гостьей 34-й церемонии вручения кинопремии Gotham в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном платье миди без рукавов. Журналисты обратили внимание, что на левой руке артистки появилась татуировка в виде птицы, которая летит вниз.