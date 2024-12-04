https://news.day.az/showbiz/1712719.html Анджелина Джоли появилась на публике с новой татуировкой Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 49-летняя Анджелина Джоли стала гостьей 34-й церемонии вручения кинопремии Gotham в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном платье миди без рукавов.
Анджелина Джоли появилась на публике с новой татуировкой
Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
49-летняя Анджелина Джоли стала гостьей 34-й церемонии вручения кинопремии Gotham в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном платье миди без рукавов. Журналисты обратили внимание, что на левой руке артистки появилась татуировка в виде птицы, которая летит вниз.
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