Шэрон Стоун публично флиртовала с Кевином Костнером на фоне слухов об их романе

Актриса Шэрон Стоун уехала с ужина вместе с предполагаемым возлюбленным Кевином Костнером.

Как передает Day.Az, об этом сообщает In Touch Weekly.

66-летняя Шэрон Стоун публично флиртовала с актером на фоне слухов об их романе. По словам инсайдера, артисты провели весь вечер вместе, а затем на одном автомобиле уехали домой.

Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда "Основного инстинкта" страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а также внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.