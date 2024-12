Disney анонсировала создание киноверсии "Рапунцель: Запутанная история"

Студия Disney приступает к созданию киноверсии анимационного фильма "Рапунцель: Запутанная история" (Tangled, 2010).

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Variety.

По его данным, режиссером картины станет Майкл Грэйси, известный по мюзиклу "Величайший шоумен" (The Greatest Showman, 2017). Ожидается, что сценарий напишет Дженн Робинсон, работавшая над картиной "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder, 2022) и предстоящим перезапуском фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer).

Анимационный фильм "Рапунцель: Запутанная история" вышел в прокат 14 лет назад и собрал в мировом прокате 592 млн долларов при бюджете в 260 млн долларов, напоминает Variety. Картина получила номинацию на премию "Оскар" за песню I See The Light. После выхода мультфильма были выпущены короткометражка "Рапунцель: Счастлива навсегда" (Tangled Ever After, 2012) и телесериал "Рапунцель: Новая история" (Tangled: The Series, 2017-2020).

Согласно информации журнала, Disney продолжает создавать киноверсии своих анимационных фильмов. Ожидается, что в 2025 году в прокат выйдут "Белоснежка" и "Лило и Стич", а в 2026 году - "Моана" с Дуэйном Джонсоном в роли полубога Мауи.