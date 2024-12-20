Николас Кейдж может вернуться к роли Призрачного гонщика в новых «Мстителях»

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил на сайте Patreon, что актер Николас Кейдж вернется к роли Призрачного гонщика (он же - Джонни Блэйз) в одном из предстоящих проектов Marvel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии СМИ, Кейдж сыграет персонажа в грядущих "Мстителях" или же в четвертом "Человеке-пауке".

Официально Marvel не подтверждала появившуюся информацию. Однако еще с 2020 года ходили слухи, что студия работает над проектом с участием персонажа Джонни Блэйза. Но тогда СМИ писали, что Marvel вела переговоры с актером Киану Ривзом о съемках в проекте. Сам актер позднее признавался, что с детства мечтал быть Призрачным гонщиком.

Премьера первого фильма о герое состоялась в 2007 году, а в 2012-м вышло продолжение. В фильмах сыграл Николас Кейдж.

В конце октября режиссеры Энтони и Джозеф Руссо назвали дату выхода новых "Мстителей". По их словам, съемки кинокомикса начнутся весной 2025 года.