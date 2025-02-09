Дочь Мэрил Стрип подала на развод

Дочь актрисы Мэрил Стрип Мэми Гаммер объявила о разводе после шести лет брака. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэми Гаммер решила расстаться со своим мужем Мехар Сетхи после шести лет брака. Мэми добивается совместной юридической и физической опеки над двумя детьми: пятилетним Питер и трехлетней Мэри.