Джейсон Момоа и Адриа Архона дебютировали на красной дорожке в качестве пары

Голливудский актер Джейсон Момоа и его возлюбленная Адриа Архона дебютировали на красной дорожке в качестве пары. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

45-летний Джейсон Момоа и 32-летняя Адриа Архона стали гостями звездного концерта "SNL50: The Homecoming", который прошел в зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Актер выбрал для светского вечера темно-коричневую футболку, черную куртку, синие джинсы, ботинки, золотую массивную цепь, кольцо и очки. Артистка позировала перед фотографами в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера, колготках, туфлях на каблуках и с сумкой в руках. Ей сделали легкие локоны и вечерний макияж с нюдовой помадой.

16 февраля влюбленные посетили светское мероприятие, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Джейсон Момоа был в черном брючном костюме и белой рубашке с бабочкой, а его девушка надела обтягивающее макси-платье с глубоким декольте.

В мае 2024 года Джейсон Момоа впервые показал новую возлюбленную. Звезда "Аквамена" опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На одном из кадров актер обнимал Адрию Архону. Знаменитости были запечатлены в кафе. Они сидели за столом с друзьями и улыбались фотографу. Актер позировал в черной футболке и брюках, а девушка - в облегающем платье.

На фестивале Comic Con Джейсон Момоа впервые рассказал, что состоит в отношениях. При этом тогда голливудский актер не стал называть имя своей возлюбленной.