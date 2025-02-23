Шэрон Стоун сыграет в хитовом подростковом сериале

Актриса Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в известном сериале "Эйфория", который подарил миру целую плеяду молодых артистов-кумиров подростков. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо звезд "Эйфории" Зендеи, Джейкоба Элорди и Сидни Суини, в заключительном сезоне шоу появится известная голливудская актриса. Кого именно сыграет Шэрон, не уточняется. Журналисты утверждают, что переговоры артистки с продюсерами уже находятся в заключительной стадии.

Известно, что съемки третьей части хита компании HBO пройдут в 2025 году. Недавно в сети также появилась информация, что первые съемочные смены уже состоялись. Премьера сезона назначена на начало 2026 года, хотя изначально "Эйфория" должна была завершиться на год раньше.

Стоун известна ролями в фильмах "Основной инстинкт" и "Казино", за игру в котором получила номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. В то же время несколько актерских перфомансов Шэрон оказались в списках антипремии "Золотая малина". Она была признана худшей актрисой в 1995 и 2007 годах.