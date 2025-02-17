Актер Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

16 февраля 87-летний актер посетил запись юбилейного выпуска передачи Saturday Night Live - SNL50.

Звезда фильма "Пролетая над гнездом кукушки" был одет в черный пиджак, солнцезащитные очки и берет "Нью-Йорк Янкиз". Он представлял комика Адама Сэндлера.

"Леди и джентльмены, Адам Сэндлер", - сказал он.

В свою очередь, 58-летний Сэндлер заявил, что будет играть в честь Николсона.

"Джек сумел сегодня выбраться на люди! Люблю тебя, брат", - сказал артист со сцены.

Сэндлер и Николсон снялись в фильме "Управление гневом" в 2003 году.

Николсон никогда не вел Saturday Night Live, но был ведущим во время празднования 40-летия комедийного шоу в 2015 году.

В последний раз Николсона сфотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года - тогда он смотрел, как "Лос-Анджелес Лейкерс" сражаются с "Мемфис Гриззлис" в плей-офф НБА. В том же году СМИ сообщали, что Николсон почти не выходит из дома и не общается со знакомыми.