Тейлор Свифт прекратила общение с Блейк Лайвли

Певица Тейлор Свифт решила отдохнуть от дружбы с Блейк Лайвли из-за ее сплетен. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тейлор Свифт отдыхает после музыкального тура. Она планировала его провести с близкими и друзьями, однако Блейк Лайвли в этот список не входит.

"Тейлор сейчас отдыхает от их дружбы. Она очень обижена этой ситуацией и чувствует себя пешкой в игре Лайвли", - рассказал инсайдер издания.