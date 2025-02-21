https://news.day.az/showbiz/1731545.html Тейлор Свифт прекратила общение с Блейк Лайвли Певица Тейлор Свифт решила отдохнуть от дружбы с Блейк Лайвли из-за ее сплетен. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Тейлор Свифт отдыхает после музыкального тура. Она планировала его провести с близкими и друзьями, однако Блейк Лайвли в этот список не входит. "Тейлор сейчас отдыхает от их дружбы.
Тейлор Свифт прекратила общение с Блейк Лайвли
Певица Тейлор Свифт решила отдохнуть от дружбы с Блейк Лайвли из-за ее сплетен. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Тейлор Свифт отдыхает после музыкального тура. Она планировала его провести с близкими и друзьями, однако Блейк Лайвли в этот список не входит.
"Тейлор сейчас отдыхает от их дружбы. Она очень обижена этой ситуацией и чувствует себя пешкой в игре Лайвли", - рассказал инсайдер издания.
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