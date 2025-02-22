https://news.day.az/showbiz/1731928.html Галь Гадот снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar Израильская актриса и модель Галь Гадот в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На одном из кадров 39-летняя звезда фильма "Чудо-женщина" позировала в прозрачном шелковом платье белого цвета бренда Issey Miyake.
Галь Гадот снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar
Израильская актриса и модель Галь Гадот в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На одном из кадров 39-летняя звезда фильма "Чудо-женщина" позировала в прозрачном шелковом платье белого цвета бренда Issey Miyake. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала ее обнаженная грудь.
Кроме того, знаменитость примерила вязаные трусы марки Marc Jacobs, кроп-топ и мини-платье с глубоким декольте Balmain. Отмечается, что автором данных снимков выступил фотограф Дэвид Ремер.
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