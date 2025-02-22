Люстру из курилки «Титаника» выставили в музее

В экспозиции "Титаник: выставка артефактов" в Центре свободных наук в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) появилась люстра из курилки затонувшего корабля "Титаник". Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девятикилограммовая покрытая золотом люстра висела в курилке для пассажиров первого класса и была поднята со дна Атлантического океана вместе с другими артефактами спустя десятилетия после крушения судна.

Всего в выставку вошло около 250 предметов.

Посетители получат копию посадочного талона и примерят на себя роль пассажира, проходящего путь от постройки корабля до его трагического затопления в 1912 году.

Они также смогут исследовать воссозданные комнаты и прикоснуться к "айсбергу", чтобы почувствовать, насколько холодно было, когда корабль затонул.