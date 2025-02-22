Раскрыты новые подробности последнего дня жизни Лиама Пейна

Стали известны новые подробности последнего дня жизни экс-солиста поп-группы One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, за несколько часов до падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе Пейн связался с двумя секс-работницами и пригласил их в свой номер. Девушки сообщили, что застали музыканта употребляющим алкоголь и наркотические вещества, а затем занялись с ним групповым сексом. Спустя два с половиной часа Лиам вышел из себя, разбил телевизор и приказал эскортницам уйти, не расплатившись с ними.