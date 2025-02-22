https://news.day.az/showbiz/1732005.html Раскрыты новые подробности последнего дня жизни Лиама Пейна Стали известны новые подробности последнего дня жизни экс-солиста поп-группы One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Раскрыты новые подробности последнего дня жизни Лиама Пейна
Стали известны новые подробности последнего дня жизни экс-солиста поп-группы One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным источника, за несколько часов до падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе Пейн связался с двумя секс-работницами и пригласил их в свой номер. Девушки сообщили, что застали музыканта употребляющим алкоголь и наркотические вещества, а затем занялись с ним групповым сексом. Спустя два с половиной часа Лиам вышел из себя, разбил телевизор и приказал эскортницам уйти, не расплатившись с ними.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре