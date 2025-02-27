Певица МакSим решила снять о себе фильм

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сообщила, что работает над созданием фильма, который будет основан на событиях из ее жизни. Об этом она рассказала в интервью "КП-Новосибирск", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка заявила, что предстоящая картина станет еще одним способом рассказать о важных моментах, которые она раньше по тем или иным причинам не могла обсуждать.

"Мне поступило предложение снять фильм. Это будет художественная картина про меня. Я хочу постараться передать эмоционально какие-то моменты, о которых я раньше просто не могла рассказывать всем", - поведала Абросимова.

Марина также сообщила, что параллельно работает над второй книгой. Первое автобиографическое произведение "Это же я" певица опубликовала в 2016 году.