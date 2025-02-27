Кейт Бекинсейл обратилась к фанатам

Актриса Кейт Бекинсейл призвала фанатов молиться за ее мать, борющуюся с четвертой стадией рака. Звезда удалила блог, но вернулась в соцсети с этой просьбой, опубликовав семейные кадры с родительницей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не собиралась возвращаться в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но все, у кого есть лишняя молитва или магия или чудо или солнечный луч, пожалуйста, отправьте это моей маме, моей самой необыкновенной, сильной, щедрой, скромной, любящей, уникальной, незаменимой. Спаси, Господи, сохрани ее в безопасности этой ночью, защити от всех ее страхов, пусть ангелы охраняют ее, пока она спит до утра. Аминь", - написала артистка.

Джуди Лу - актриса, но она много лет занимается реставрацией одежды, давая вещам вторую жизнь. Бекинсейл в 2024 году призналась, что у матери обнаружили рак, и она тяжело восприняла эту новость. Из-за стресса звезда оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца. По словам артистки, она до конца так и не восстановилась.

Мать знаменитости была замужем за коллегой Ричардом Бекинсейлом, в 1973 году у супругов родилась дочь, которую они назвали Кейт. Позже Лу вышла замуж за режиссера Роя Баттерсби, который и воспитывал ее дочь.