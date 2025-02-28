Звезда «Сумерек» заступился за Селену Гомес

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер заступился за певицу и актрису Селену Гомес после того, как ее раскритиковали из-за резкого похудения. Артист высказался в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тейлор Лотнер сделал репост поста, в котором обсуждали то, как сильно изменилась фигура Селены Гомес за последний год. Интернет-пользователи обвиняли актрису в том, что она якобы похудела с помощью препарата "Оземпик". Были и те, кто считал, что певица сделала пластику.

"Этот жестокий мир полон ненависти. Вы никогда не сможете угодить всем, да и не должны этого делать. По моему опыту, это не делает нападки менее болезненными, но поможет сосредоточиться на том, что действительно важно... Не забывайте, насколько вы прекрасны внутри и снаружи", - написал Лотнер.

Актер также призвал поклонников быть добрее.