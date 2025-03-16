Сальма Хайек раскрыла секрет стройной фигуры после распространившихся слухов

Голливудская актриса Сальма Хайек в интервью журналу Marie Claire раскрыла секрет стройной фигуры после слухов об использовании "Оземпика".

Как передает Day.Az, 58-летняя Сальма Хайек заявила, что не тренируется в спортзале. По словам актрисы, она изредка может заниматься ходьбой.

"Четыре раза в год я включаю музыку и хожу на своей беговой дорожке. Не просите меня бегать, моя грудь не создана для этого", - сказала знаменитость.

Сальма Хайек также отметила, что ее устраивает ее фигура и растяжка. Однако актриса призналась, что больше всего ей нравится состояние ее тела в 25 лет. Артистка отметила, что поняла это только спустя много лет.

"Я хотела бы вернуть свою старую фигуру: ту, которая у меня была в 25 лет, и которую я постоянно критиковала и ненавидела", - заявила знаменитость.