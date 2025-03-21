Собачий прыжок на телезвезду обернулся серьезной травмой для последней

Английская телезвезда Лорен Саймон рассказала об участии в шоу "Выпускайте гончих" (Release the Hounds).

Как передает Day.Az, в беседе с Daily Star она назвала опыт участия в проекте самым ужасным в ее карьере.

На вопрос о том, отказывалась ли она когда-нибудь от съемок в шоу, Саймон ответила отрицательно. "Но я участвовала в передаче "Выпускайте гончих", и это было ужасно. Одна из собак прыгнула мне на голову, и я получила сотрясение мозга", - заявила она.

По словам телезвезды, вскоре после инцидента шоу было закрыто. "Клянусь, это худшее, в чем я когда-либо участвовала! Никогда больше!" - высказалась Саймон о передаче.

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Лорен Саймон прославилась как участница реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Чешира" (The Real Housewives of Cheshire). Она также снялась в передаче "Большой Брат: Знаменитости" (Celebrity Big Brother).

"Выпускайте гончих" - телеигра, выходившая на канале ITV с 2013 по 2018 год. В эфире передачи участники проходили экстремальные испытания ради денежного приза. В одном из испытаний за ними гнались собаки.